3 yaşındaki Sema'yı öldürmüştü, katilin eşi konuştu: Kızımızı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi - Son Dakika
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3 yaşındaki Sema'yı öldürmüştü, katilin eşi konuştu: Kızımızı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi

28.03.2023 10:15

Konya'da 3 yaşındaki kızı Sema Nur K.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren Sevda K.'nin eşi Mehmet K., eşinin psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Mehmet K. "Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim" şeklinde konuştu.

25 Mart'ta Karabıyık Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Sevda K., önce kızı Sema Nur'un boğazını, ardından kendi boğazını bıçakla kesti. Küçük Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne de Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., ilk ifadesinde; "Kocamdan bugüne kadar kötü bir söz duymadım. Neyin, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespit için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

3 yaşındaki kızını öldüren kadının eşi: Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi

"KIZIMIZI DA ALIP UYUMAYA GİDECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

Sevda K.'nin eşi Mehmet K. de 22 yıldır evli olduklarını, eşinin uzun süredir ilaçlı psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olaydan yaklaşık 2-3 hafta önce eşim Konya Numune Hastanesi'ne giderek doktoruna ilacını yazdırdı. Daha sonra 'Yorgunum' dediği için annesinin yanına gitmesini ve dinlenmesini söyledim. 1 hafta-10 gün annesinde kaldıktan sonra, 1 hafta önce eve geldi. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Hiçbir sorun, hiçbir problem yoktu. Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi. Olay nasıl oldu, neden yaptı, bilmiyorum" dedi.

3 yaşındaki kızını öldüren kadının eşi: Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi
Kaynak: DHA
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Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü Anne, 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü

Devlet Hastanesi, Sarayönü, Sema Nur, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Sema'yı öldürmüştü, katilin eşi konuştu: Kızımızı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi - Son Dakika


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