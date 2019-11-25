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3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
6 saat önce
3 YAŞINDAKİ KIZINI VURAN BABA SERBEST BIRAKILDI (kızın hastaneye getirilmesi)
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
3 YAŞINDAKİ KIZINI VURAN BABA SERBEST BIRAKILDI (kızın hastaneye getirilmesi)
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