Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel 3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı - Son Dakika

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

6 saat önce

3 YAŞINDAKİ KIZINI VURAN BABA SERBEST BIRAKILDI (kızın hastaneye getirilmesi)

3 YAŞINDAKİ KIZINI VURAN BABA SERBEST BIRAKILDI (kızın hastaneye getirilmesi)

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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