3 yaşındaki kızının karnına vurarak ölümüne neden olan anneye 11 yıl hapis - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumrukla vurup ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan Meryem Doğan (27), 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, 2020 yılı Mart ayında ilk eşi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumruk vurdu. Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikayetleri gösteren Şükran Nur, baygınlık geçirince annesi ve ikinci eşi M.A.D. ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şükran Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi.