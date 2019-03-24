Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)

3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)

12 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİLERSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİLER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Minik Hiranur ve Hüseyin Eymen için köy camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan, çocukların aileleri ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, çocuklarının tabutları başında uzun süre gözyaşı döktü. Çocukların babalarını köydeki yakınları teskin etti. Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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