Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)

3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)

11 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİLERSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİLER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Minik Hiranur ve Hüseyin Eymen için köy camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan, çocukların aileleri ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, çocuklarının tabutları başında uzun süre gözyaşı döktü. Çocukların babalarını köydeki yakınları teskin etti. Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Kuzenlerin Düşüp, Öldüğü Su Kuyusu Birkaç Kez Kapatılmış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]