Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi
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3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi

7 saat önce

ADANA'da, ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi, System.String[]

ADANA'da, ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello çifti, sabah saatlerinde 3 yaşındaki oğulları Mahmut'u ekmek almak için bakkala gönderdi. Ancak küçük çocuğa, yolda, çöp kamyoneti çarptı. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu. Baba Ahmet ile anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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