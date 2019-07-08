Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı
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3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı

19 dakika önce

Amasya'da bir camide 3 yaşındaki miniğin sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.

3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri amatör kameraya yansıdı, System.String[]
Amasya'da bir camide 3 yaşındaki miniğin sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.

Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun namaz kıldığı ve Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun yanında söylediklerini tekrarladığı görülüyor. Minik çocuğun sevimli halleri ise izleyenlere tebessüm ettirdi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
Amasya, Yaşam
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