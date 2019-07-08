3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu
1 saat önce
3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu -Camideki Kur'an kursuna misafir olan minik çocuk izleyenleri tebessüm ettirdiAMASYA - Amasya'da bir camide namaz kılmaya çalışan henüz 3 yaşındaki minik çocuğun sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
3 yaşındaki miniğin camideki sevimli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu
-Camideki Kur'an kursuna misafir olan minik çocuk izleyenleri tebessüm ettirdi
AMASYA - Amasya
'da bir camide namaz kılmaya çalışan henüz 3 yaşındaki minik çocuğun sevimli halleri amatör kameraya yansıdı.
Görüntülerde 3 yaşındaki çocuğun namaz kıldığı ve Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun yanında söylediklerini tekrarladığı görülüyor. Minik çocuğun sevimli halleri ise izleyenlere tebessüm ettirdi. Yakınlarıyla camiye gelen minik çocuk namaz kılmaya çalıştığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.
KADEM'den sosyal medyadaki eleştirilere yanıt: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Şarkıcı İsmail YK'nın yeni şarkısı sosyal medyada trend oldu
Müge Anlı'nın programında "sığır yavrusu" sorusunu bilemeyen yarışmacılar tiye alındı
Ali Babacan AK Parti'den istifa etti, sosyal medya sallandı!