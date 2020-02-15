3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor - Son Dakika

İsviçre'de yaşayan Haşim ve Çiğdem Boz'un minik kızları Eslem'in lösemi hastalığından tekrar kurtulabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor. Haşim ve Çiğdem çifti kızları minik Eslem için yardım bekliyor.



İsviçre'nin Bern şehrinde yaşayan Haşim ve Çiğdem Boz çiftinin 3 yaşındaki kızları minik Eslem, ilk doğum gününde lösemi hastası olduğunu öğrendi. 1.5 senelik kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yendiği için sevinen Eslem'de kısa süre sonra hastalık tekrar nüksetti. İlik nakli olması gereken Eslem, yardım bekliyor.



"Ne kadar çabuk ilik nakli olursa, kızım o kadar çok az acı çekecek"



Kızı Eslem'in daha önce lösemi hastalığını bir kez yendiğini söyleyen Haşim Boz, " İsviçre'de yaşıyoruz, kızım Eslem lösemi hastası olduğunda 1 yaşındaydı. Hastalığını ilk doğum gününde öğrendik. 1.5 sene terapi tedavisiyle hastalığı yendik ama ne yazık ki hastalık nüksetti. Hastalık tekrar geri döndüğü için ilik nakline ihtiyacımız var. Herkesin yardımına muhtacız, ne kadar çabuk ilik nakli olursa kızım o kadar çok az acı çekecek. Herkesin yardımına ihtiyacımız var" diyerek kızı için yardım istedi. - BURSA