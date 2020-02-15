3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor - Son Dakika

3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor

6 saat önce

İsviçre'de yaşayan Haşim ve Çiğdem Boz'un minik kızları Eslem'in lösemi hastalığından tekrar kurtulabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor.

3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor, System.String[]

İsviçre'de yaşayan Haşim ve Çiğdem Boz'un minik kızları Eslem'in lösemi hastalığından tekrar kurtulabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor. Haşim ve Çiğdem çifti kızları minik Eslem için yardım bekliyor.


İsviçre'nin Bern şehrinde yaşayan Haşim ve Çiğdem Boz çiftinin 3 yaşındaki kızları minik Eslem, ilk doğum gününde lösemi hastası olduğunu öğrendi. 1.5 senelik kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yendiği için sevinen Eslem'de kısa süre sonra hastalık tekrar nüksetti. İlik nakli olması gereken Eslem, yardım bekliyor.


"Ne kadar çabuk ilik nakli olursa, kızım o kadar çok az acı çekecek"


Kızı Eslem'in daha önce lösemi hastalığını bir kez yendiğini söyleyen Haşim Boz, " İsviçre'de yaşıyoruz, kızım Eslem lösemi hastası olduğunda 1 yaşındaydı. Hastalığını ilk doğum gününde öğrendik. 1.5 sene terapi tedavisiyle hastalığı yendik ama ne yazık ki hastalık nüksetti. Hastalık tekrar geri döndüğü için ilik nakline ihtiyacımız var. Herkesin yardımına muhtacız, ne kadar çabuk ilik nakli olursa kızım o kadar çok az acı çekecek. Herkesin yardımına ihtiyacımız var" diyerek kızı için yardım istedi. - BURSA

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor 18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 yaşındaki minik Eslem ilik nakli için yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]