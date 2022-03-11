3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı

11.03.2022 09:46
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı

Adana'da sabaha karşı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyanıp annesine haber vererek, herkesin hayatını kurtardı.

Adana'da sabaha karşı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyanıp annesine haber vererek, herkesin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hacer (31) ve Osman Biçen (34) çifti gece 3 çocuğuyla birlikte salonda uyudu. Sabaha karşı 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyandı. İçerisinin duman olduğunu gören çocuk annesinin yanına gidip onu uyandırdı. Hacer Biçen uyanır uyanmaz içerisinin dumanla kaplı olduğunu görünce eşini uyandırdı. Osman Biçen kalkıp salonun kapısını açtığında diğer bütün odaların yandığını gördü. Baba Biçen ve anne çocukları aşağıya indirip yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp dumandan da etkilenince evden ayrıldı. Bütün ev itfaiye ekipleri gelene kadar yandı. Evin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ev yanarken patlamaların olduğu görüldü. Evde kıyafetlere varana kadar her şey yanınca Biçen ailesi komşularına sığındı. Anne Biçen, sabahleyin küçük oğlunun kendisini uyandırdığını, onun sayesinde ölmekten kurtulduklarını belirterek, "Salonun kapısını açtığımızda evin yandığını gördük. Bütün ev tamamen yandı. Biz söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Bütün mal varlığım yandı ancak çocuklarım kurtuldu ya o bana yeter" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - ADANA

3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı
3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı

YORUMLAR
500

Muhammet Ali, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: 3 yaşındaki Muhammet ailesinin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement