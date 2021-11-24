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3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş - Son Dakika

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

24.11.2021 10:16

Türkiye, Mersin'de kaybolduktan sonra cesedi bulanan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin 500 metre yükseklikteki bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi.

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Sabah'ta yer alan habere göre; olay geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTEDİLER

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

BABA "HUSUMETLİLERİMİZ VAR" DEDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. www.sabah.com.tr.Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

10 GÜN SONRA ACI HABER

Sabah.com.tr'nin haberine göre; Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı. Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞLER

Türkiye, Mersin'de kaybolduktan sonra cesedi bulanan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş

Jandarma, Müslüme, Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş - Son Dakika
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