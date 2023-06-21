3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi

3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi

21.06.2023 10:57

Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Onur Gezer hakkında mütaalasını sunan savcı, 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Haber Güncel kategorisinde.

3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi

Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da geçen mayıs ayında 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Onur Gezer hakkında mütaalasını sunan savcı, 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ankara'da Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti. Kadir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise haber verdi. Ardından gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'alt soydan birini kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı baba Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

'BABASI ÇOCUĞU AÇ BIRAKIYORMUŞ'

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık baba Onur Gezer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tanık olarak gelen komşusu H.D., hayatını kaybeden Kadir hakkında bazı duyumlarının olduğunu belirtti. 3 yaşında hayatını kaybeden Kadir'in, sanık Gezer tarafından şiddet gördüğünü iddia eden H.D., "Çocuğu dövdüğünü komşular anlatıyordu. 'Bu senin üvey oğlun mu? Neden dövüyorsun?' dedim. 'Dövmüyorum abla, öyle bir şey yok' dedi. Çok kez şikayetçi olduk ancak bir şey yapmadılar. Şikayet sonrası gelen polislere Kadir yerine kızını gösteriyormuş. Küçücük oğlunu aç bırakıyormuş. Çocuğun ayağına piknik tüpü ile vurduğunu söyledi komşular. Kadir, mutsuz bir çocuktu" diye ifade verdi.

'DOĞRULARI KONUŞUN'

Tanığın söylediklerinden sonra savunma yapan tutuklu baba Onur Gezer, "Çocuk aç mı kalıyordu? Bunu söyleyenler evin içinde mi yaşıyor? Madem ben oğlumu dövüyordum kızımı o zaman neden dövmedim hiç? Doğruları konuşun" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık, tanık ve avukatları dinleyen mahkeme başkanı, mütaalasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaada, sanık baba Onur Gezer'in üzerine atılı 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak isteyen sanık avukatı mahkemeden süre talep etti. Duruşma, 14 Eylül'e ertelendi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Ankara, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


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