3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika
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3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA

30.05.2022 11:59

BURSA'da, 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli Omar Nana'nın (3) sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'da, 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli Omar Nana'nın (3) sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çocuğun pencereden düşme anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar, anne ve babası diğer odadayken salonun penceresine tırmandı. Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 5'inci kattaki evin penceresinden bahçedeki beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğu görenlerin yardıma koştuğu görülüyor. Çocuk bir vatandaş tarafından kucaklanırken, sesi duyan apartman sakinleri de bina kapısı ile pencerelere çıkıyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Omar Nana, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Omar'ın, tedavisine çocuk yoğun bakım servisinde devam edilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)

3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA

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5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI 5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada Bursa'da çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 3 YAŞINDAKİ OMAR'IN 5'İNCİ KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika


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