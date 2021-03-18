3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı - Son Dakika

3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı

18.03.2021 14:57
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı, System.String[]

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde ise 3 yaşındaki Yiğit Remzi, babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı.

İlk olarak kent protokolü Asri ve Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabirlerinin başında andı. Ardından Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Ardından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde Adana Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, daha sonra şehit asker ve polislerin özgeçmişleriyle nasıl şehit oldukları sinevizyonla aktarıldı. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Biz burayı kendimize yurt edildik. Bin yıldan beri burayı yurt ve vatan edilirken bedeli hep kahraman şehitlerimizin kanı oldu. Çünkü yurt edindiğimiz toprak, alelade bir vatan parçası değil. Hakla batılın, İslam'la gayrimüslimin mücadelesinin kesişme noktası bu topraklar" diye konuştu.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından 13 şehit ailesi ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları' takdim etti.

Bu sırada 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı 3 yaşındaki oğlu Yiğit Remzi annesi Cennet'in kucağında aldı.

Bu sırada Vali Elban, şehit ve gazilerin çocuklarıyla tek tek ilgilendi.

"Çok farklı bir duygu"

Daha sonra gazetecilere konuşan şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun annesi Mediha Hereklioğlu, "Hastanedeki günleri aklıma geldi. Ben ona dokunmaya kıyamazdım. Uyurken severdim. Neden benim evladım dedim hep ama bir yandan da gurur duydum. Çok farklı bir duygu. Hiçbir şeyimiz yok diye kimse gocunmasın, tek aileleri yanında olsun yete. Diğer her şey boş. Onun hakkını ödeyemem ben" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Babası Turgut Hereklioğlu, "Vatan sağ olsun. Olmasa iyiydi ama yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ADANA

3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı
3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı

Çanakkale, 18 mart, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Remzi, şehit babasının 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı aldı - Son Dakika


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