3 yaşındaki Yakup çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı - Son Dakika
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3 yaşındaki Yakup çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı

06.06.2022 21:41
3 yaşındaki Yakup çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı

İZMİT'te, sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan Yakup Sevgili (3) hayatını kaybetti.

İZMİT'te, sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan Yakup Sevgili (3) hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Serdar Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan Yakup Sevgili, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile sokak üzerinde bulunan merdiven arasında sıkıştı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yakup'u ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yakup burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Yakup çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Yakup çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı - Son Dakika
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