Son Dakika Haberleri: 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Bulunan İran Uyruklu Kişi Yakalandı

3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Bulunan İran Uyruklu Kişi Yakalandı

20 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Bulunan İran Uyruklu Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İran uyruklu B.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

Nevşehir, İran, 3. Sayfa
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