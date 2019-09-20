Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı İcik köyünde yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı İcik köyünde yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR