3 yıl 4 ay cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Samsun JASAT ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıs yakalandı.
Alaçam Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen E.T., işlemlerin ardından Bafra T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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