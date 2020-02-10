3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.

3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada taksirle ölüme neden olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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