3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos Adli makamlarınca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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