3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Avanos Adli makamlarınca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR