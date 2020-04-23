3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden anlamlı video - Son Dakika

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3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden anlamlı video
6 saat önce
Batman'da Buğa çiftinin çocukları Ebrar ve Eymen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video hazırladı.
Batman'da Buğa çiftinin çocukları Ebrar ve Eymen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video hazırladı.
Batman'da Sema ve Volkan Buğa çiftinin Ebrar ve Eymen çocukları koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan etkinlikleri için anlamlı bir video hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda kutlayamayan kardeşler kırmızı beyaz kıyafetler giyerek evlerini de Türk bayrakları ile süsledi. Evin bir bölümüne sahne kuran aile 23 Nisan'a büyük bir heyecanla hazırlandı. Şans eseri 3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden 5 yaşındaki Ebrar sahneye çıkarak anne ve babasına İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını ezbere okudu. Daha sonra 8 yaşındaki Eymen'le hazırladıkları videoda Işın Karaca'nın Yeni Türkiye şarkısıyla dans ederek " Vatan sevgisi" mesajı verdi. Ailesinin destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kamera karşısına geçen Anaokulu ve üçüncü sınıf öğrencisi Ebrar ve Eymen Buğa, tüm Türkiye'ye örnek oldu.
(Sevban Sevkal/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:25 Kaynak: İHA
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