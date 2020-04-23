3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden anlamlı video - Son Dakika

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3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden anlamlı video
6 saat önce
Batman'da yaşayan Buğa çiftinin 3 yıl arayla aynı gün dünyaya gelen çocukları Ebrar ve Eymen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video hazırladı.
Batman'da yaşayan Buğa çiftinin 3 yıl arayla aynı gün dünyaya gelen çocukları Ebrar ve Eymen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video hazırladı.
Sema ve Volkan Buğa çiftinin çocukları Ebrar ve Eymen, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan etkinlikleri için anlamlı bir video hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda kutlayamayan kardeşler kırmızı beyaz kıyafetler giydi, evlerini de Türk bayrakları ile süsledi. Batman'da yaşayan aile evin bir bölümüne sahne kurarak 23 Nisan'a büyük bir heyecanla hazırlandı. 3 yıl arayla aynı gün doğan kardeşlerden 5 yaşındaki Ebrar çıktı sahneye önce. Anne ve babasına İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını ezbere okudu. Daha sonra iki kardeş hazırladıkları gösteride " vatan sevgisi" mesajı verdi. Ailesinin destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kamera karşısına geçen anaokulu ve üçüncü sınıf öğrencisi Ebrar ve Eymen Buğa, tüm Türkiye'ye örnek oldu.
(Sevban Sevkal/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:35 Kaynak: İHA
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