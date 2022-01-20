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3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR - Son Dakika

3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR

20.01.2022 08:56

BÜYÜKÇEKMECE'de, Güney Erkan'ın 3 yıl para biriktirerek aldığı motosiklet 2 şüpheli tarafından 1 dakika içinde çalındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, Güney Erkan'ın 3 yıl para biriktirerek aldığı motosiklet 2 şüpheli tarafından 1 dakika içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Aralık saat 19.15'te Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Güney Erkan'ın 3 ay önce aldığı motosikleti sitesinin otoparkına park edip, evine gitti. Sabah uyanıp, otoparka inen Erkan, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Durumu sitenin güvenlik görevlilerine söyleyen genç, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin bir kişi tarafından otoparktan çalındığı ve hırsızın arkadaşıyla beraber araca binip uzaklaştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini de alan Erkan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızların çaldıkları motosikleti kamyonete yükledi anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DİŞİMDEN TIRNAĞIMDAN ARTTIRIP BİRİKTİREREK ALDIM

Hırsızlardan motosikletini geri getirmelerini isteyen Erkan, Ben, kanser hastasıydım. Bu motosikleti 3 sene boyunca dişimden, tırnağımdan arttırıp, biriktirerek aldım. Beni işe almıyorlar. Sigortasız işlerde çalışarak 3-5 kuruş biriktirerek aldım. Bir dakikada motosikletimi çaldılar. İnşallah geri getirirler. Ben motosikleti park ettim. Motosikleti park ettiğim andan itibaren takip ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi gelip alıyorlar. Benim bir gün sonra haberim oldu. Polise bildirdik dedi.

3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR
3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR
3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR
3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR

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Büyükçekmece, Motosiklet, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 YIL DİŞİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRIP ALDIĞI MOTOSİKLETİNİ 1 DAKİKADA ÇALDILAR - Son Dakika
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