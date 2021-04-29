3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
29.04.2021 23:50
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aranan şüpheli yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aranan şüpheli yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan aranan Ö.Ç. isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı