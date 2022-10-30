İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi? - Son Dakika

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