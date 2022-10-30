İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. D.U., adresine düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı.
Polis derin dondurucuda yakaladığı kadına, "Başka girecek yer bulamadın mı Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi" dedi. D.U.'nun annesi kızının yakalanması sonrası ağladı. Gözaltına alınan D.U., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi? - Son Dakika