Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi? - Son Dakika
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Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi?

30.10.2022 20:11

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan kadının, evdeki derin dondurucunun içinden çıktı. Şaşkınlık yaşayan polisler, karşılarında buldukları kadına, "Başka girecek yer bulamadın mı Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi?" diye sordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. D.U., adresine düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı.

"BAŞKA GİRECEK YER BULAMADIN MI?"

Polis derin dondurucuda yakaladığı kadına, "Başka girecek yer bulamadın mı Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi" dedi. D.U.'nun annesi kızının yakalanması sonrası ağladı. Gözaltına alınan D.U., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu.

Yıllardır aranan kadının evde bulunduğu yer, polis ekiplerini bile hayrete düşürdü: İnsan oraya girer mi?
Yıllardır aranan kadının evde bulunduğu yer, polis ekiplerini bile hayrete düşürdü: İnsan oraya girer mi?
Yıllardır aranan kadının evde bulunduğu yer, polis ekiplerini bile hayrete düşürdü: İnsan oraya girer mi?
Kaynak: DHA
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi? - Son Dakika
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