Son Dakika Haberleri: 3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı

3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı

41 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkına kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkına kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibince yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama emri bulunan T.T'nin (44) Değirmendere Mahallesi Sanayi Sitesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla söz konusu adreste yakalanan T.T'nin yapılan GBT sorgulamasında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve 5809 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve hakkında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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