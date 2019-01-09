3 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı
41 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkına kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, hakkına kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekibince yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama emri bulunan T.T'nin (44) Değirmendere
Mahallesi Sanayi Sitesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla söz konusu adreste yakalanan T.T'nin yapılan GBT sorgulamasında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve 5809 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan ve hakkında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var