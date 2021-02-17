3 yıl önce amatör olarak başladıkları işte şimdi taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika

Malatya'da 3 yıl önce amatör olarak yün yatak ve yorgan temizliğine başlayan kadın girişimciler, yoğun talep sonucu iş yeri açarak işlerini büyüttü.

Malatya'da 3 yıl önce Anadolu'da birçok evde kullanılan yün yatak ve yorganların temizliğine başlayan Nimet Yıldırım, kısa sürede büyük talep görünce mahalleden 3 kadın girişimciyi de yanına alarak bir iş yeri açtı. Burada yün yatak, yorgan ve yastık gibi evlerde temizlenmesi zor olan ürünlerin temizliklerini yapan Yıldırım, işler artınca daha büyük bir iş yeri için kolları sıvadı.

Devletin kadın girişimcilere sunduğu desteklerden de faydalanmak adına bir kooperatif açmak isteyen Yıldırım, Malatya'da Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile bir araya gelerek bu yönde ilk adımı da attı. İnsan sağlığına iyi gelen doğal yün yatak ve yorgan için üreticilerin de desteğini alan kadın girişimcilerin şimdiki hedefi, kooperatif çatısı altında büyümek.

Kadın girişimci Nimet Yıldırım, 3 yıl önce hanımların evlerde kullandığı yün yatak ve yorganların temizliğine yardım etmek için küçük bir iş yeri açtıklarını ifade ederek, "Yeni nesil gençlerimiz yün yatakların temizliğini bilmiyor. Yada oturdukları evler müsait olmadığı için hanımlar genellikle sentetik elyaf hazır ürünleri kullanmak zorunda kalıyor" dedi.

Bu konuda ev hanımlarının yükünü azaltma amacıyla böyle bir işe giriştiklerini kaydeden Yıldırım, "İş yerimizi açtık ve büyük bir talep gördük. Bu işi yapınca gerçekten bu konuda insanların yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Bir nevi halı yıkama gibi ev hanımları da yünlerini yıkatacakları yerler arıyorlar. Talep artınca işi büyütmemiz ve daha profesyonel olarak bu işi yapmamız gerektiğini düşündük" diye konuştu.

Aynı zamanda yün yatak ve yorgan üretimi içinde tamamen doğal yüne ihtiyaçları olduğunu da belirten Yıldırım, bu konuda Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'dan destek aldıkların söyledi. Bu yönde kadın girişimci kooperatifi kurmak içinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yıldırım, ev hanımlarına da yün ürünlerin kullanımı tavsiyesinde bulundu. Hazır yatak ve yorganlarda vücudun nefes alamadığını ifade eden Yıldırım, "Ama doğal yünler ısıtmanın yanı sıra bakteri, virüs barındırmıyor, kullanımı doğal. Atalarımız yıllarca bunları kullanarak sağlıklı yaşadı. Bizlerde doğal olan bu yünlerin kullanımı arttırmak ve unutturmamak adına bu kooperatifi kurmak istedik" ifadelerine yer verdi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da, kadın girişimcilere destek olma adına birlikte hareket ettiklerini söyledi. Birlik olarak bir veteriner hekimi de bu konuda kadın girişimcilere destek olması adına görevlendirdiklerini belirten Akın, "Yetiştiricilerimiz yıllardır koyun ve keçilerden elde ettikleri yünleri yakıyor ya da çöpe atıyordu. Burada artık üreticilerimizden elde edeceğimiz yapağı ve yünleri değerlendirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

İnsanların doğal ürünleri kullanması adına bu kooperatifin de önemli olduğunu belirten Akın, "Bazı üreticilerimiz kadın girişimcilerin bu girişimlerine destek olmak için ücretsiz yünleri verelim dediler. Kadın Girişimcilerimiz küçük imkanlarla bu işi yapmaya çalışıyor. Devletimizin desteği ile de burayı büyütmeyi planlıyorlar. Bu konuda yerel yöneticilerimizin de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA