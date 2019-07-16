Son Dakika Haberleri: 3 yıl önce demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, nöbette yerini aldı
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3 yıl önce demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, nöbette yerini aldı

2 saat önce

Bartın'da 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında tutulan demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, bu yılda alandaki yerini aldı.

3 yıl önce demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, nöbette yerini aldı, System.String[]
Bartın'da 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında tutulan demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, bu yılda alandaki yerini aldı.

Bartın'da yaşayan Harun ve Fatma Aytaç çifti, 15 Temmuz 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda, nöbette tanışıp dünya evine girdi. 29 gün boyunca tutulan nöbetlerde konuşup anlaşıp dünya evine giren çift, bu yılda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetinde 3 yıl öncede birlikte salladığı bayraklarıyla yerlerini aldı.

Aslında komşu olduklarını ve demokrasi nöbetleri sırasında konuşmaya başladıklarını belirten Harun Aytaç, "Aslında komşuyuz. Ama konuşmuşluğumuz yoktu. 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda konuştuk ve 29 gün boyunca nöbetlere gidip, geldik. Daha sonra da evlendik. O günden bu yana her yıl demokrasi nöbetlerine katılıyoruz. Katılmaya da devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan kapalı pazar yerinde düzenlenen demokrasi nöbetine Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 4 saat tutulan nöbette darbe girişimlerine tepki gösterilirken, darbeye direnirken hayatlarını kaybeden 252 şehit dualarla anıldı. - BARTIN
Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
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