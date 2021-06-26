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3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak - Son Dakika

3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak

26.06.2021 12:13
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak, System.String[]

Bursa'da bir üretici, 3 yıl önce 5 dönüm araziye nadir bulunan yaban mersini meyvesi ekti. Bu yıl ilk hasadını alacak olan çiftçi, bir dönümden 500 kilo ürün almayı bekliyor. Çiftçi, kilosu toptan 75, perakende 100 liradan satılan bu meyve sayesinde 187 ila 250 bin lira arasında gelir sağlayacak.

Daha önce çilek üretimi yaparak geçimini sağlayan Bursalı çiftçi Özcan Burcan, ismini duyduğu ve iyi gelir getiren yaban mersini yetiştirmek için harekete geçti. Toprak tahlili yaptıran müteşebbis, yaşadığı Orhaneli ilçesinin Göynükbelen köyündeki arazisinin yaban mersini yetiştirmek için uygun olduğunu öğrendi. Burcan'ın 3 yıl önce ekimini yaptığı yaban mersinleri 3 yılın sonunda ilk meyvesini verdi. Doğal olarak yetişen şifa deposu bu meyvelerin dibine sadece su ve çam ağacı kabuğu konuluyor. Doğal ortamda yetişen orman meyveleri göz problemi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

3 yıl önce 5 dönüm arazisine nadir bulunan bu meyveyi ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak

KİLOSU TOPTAN 75, PERAKENDE 100 LİRA

Toptan kilosu 75 liradan satılan bu meyve, perakende ise 100 liradan satılıyor. Bu yıl ilk hasadını alan Özcan Burcan, dönümünden 500 kilo meyve hasat etmeyi bekliyor. 35 yıl ömrü olan yaban mersini fideleri her sene verimini artırıyor.

3 yıl önce 5 dönüm arazisine nadir bulunan bu meyveyi ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak

BELEDİYE YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, katma değeri yüksek ve üzümsü meyveler noktasında kenti merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 200 bine yakın yaban mersini fidanını üreticiyle buluştu.

3 yıl önce 5 dönüm arazisine nadir bulunan bu meyveyi ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak

"GÖZ RAHATSIZLIĞI ÇEKENLER ÇOK TÜKETİYOR"

Bu yılki hasada başladıklarını ifade eden Özcan Burcan, "Geçtiğimiz yıllarda çilek yetiştiriciliği yapıyorduk. Yaban mersinini duyduk ve yetiştirmeye karar verdik. Bu meyve doğal olarak yetişiyor. Sadece su ve çam ağacı kabuklarını dibine veriyoruz. 5 dönüm alana ektim. İlk hasatta bir dönümden 500 kilo hasat etmeyi hedefliyorum. Sağlık açısından da çok faydası var. Bilhassa göz rahatsızlığı çekenler bu meyveyi çok tüketiyor. Toptan 75 liradan, perakende ise 100 liradan satıyoruz" dedi.

3 yıl önce 5 dönüm arazisine nadir bulunan bu meyveyi ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce 5 dönüm arazisine nadir bulunan bu meyveyi ekti, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak

Göynükbelen, Çiftçi, Hasat, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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