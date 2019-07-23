3 yıl önce katledilen 4'ü Türk 9 kurban anıldı
1 saat önce
OLAYIN gerçekleştiği Münih Olimpiyat Alışveriş merkezi (OEZ) önündeki kurbanların fotoğraflarının bulunduğu anıt önünde düzenlenen anma törenine Almanların yanı sıra değişik ülkelerden insanlar ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
OLAYIN gerçekleştiği Münih
Olimpiyat Alışveriş merkezi (OEZ) önündeki kurbanların fotoğraflarının bulunduğu anıt önünde düzenlenen anma törenine Almanların yanı sıra değişik ülkelerden insanlar ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Münih Türk Dernekler Birliği tarafından yapılan organizasyonda yaşları 14 ile 19 arasında değişen ve 45 yaşında yetişkin Türk kadın ile kurbanlar anıldı ve ırkçılığı lanetleyen konuşmalar yapıldı.
'SEVGİ VE BARIŞ TOHUMLARI EKMELİYİZ'
Münih Başkonsolosu Mehmet Günay yaptığı konuşmada, "Dünyaya sevgi ve barış tohumları ekmeliyiz. İnsanlığın kurtuluşu buna bağlı" diyerek saldırıyı bir kez daha kınadı. Saldırıda yaşamlarını yitiren 4'ü Türk tüm kurbanlar için Münih'teki Diyanet camilerinin din görevlileri tarafından sureler okunurken topluca dualar edildi ve saldırı bir kez daha kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:02
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