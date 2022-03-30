3 YIL ÖNCE KAZADA ÖLEN İREM SU UNUTULMADI - Son Dakika

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BURDUR'da 3 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), dualarla anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart günü sabah saatlerinde Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, ertesi gün yaşamını yitirdi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

İrem Su için ölümünün 3'üncü yılında öğrencisi olduğu MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Fakülte önünde İrem Su için helva dağıtıldı ve dua edildi. Etkinliğe İrem Su Akkaya'nın Manisa'nın Soma ilçesinde oturan annesi Leyla ve babası Halil Akkaya ile MAKÜ Rektör Yardımcısı Durmuş Acar, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, MAKÜ Rektör Danışmanı Prof.Dr. Ömer Tekşen, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri Kani Ziya Gökalp ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.