3 yıl önce oluşturulan 5'li beyzbol takımı gençlik olimpiyatlarında - Son Dakika

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, kadın ve erkeklerin birlikte oynayabildiği 5'li beyzbolun 3 yıl önce oluşturulmasına karşın 2022 Dakar 4. Gençlik Olimpiyatları'nda yer almayı başardığını söyledi.

Türkiye'nin softbolda kendisini kanıtlamasının ardından 2020'de ilk kez beyzbol branşında 2 ayrı Avrupa şampiyonasına dahil edildiğini, artık beyzbol ve 5'li beyzbolda da Türkiye'nin uluslararası turnuvalarda söz sahibi olacağını bildirdi.

Murat Pazan, AA muhabirine 2022 Dakar 4. Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 5'li beyzbol branşında ilk kez yarışacak olmasını ve Türkiye'de beyzbolun geldiği noktayı değerlendirdi.

ABD'nin ata sporu beyzbolun olimpik bir spor branşı olduğunu anlatan Pazan, "Beyzbolun olimpik diğer bir disiplini softbol; biraz daha yumuşak, kurallarının kadınlara uyarlanmış hali. Dünyada softbolun erkeklerce de oynandığı, yeni başlayan ülkelerin beyzbola geçiş sırasında önce softbol ile başlaması gibi bir algı var. Ama softbola olimpiyatlarda kadınların oynadığı beyzbol diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pazan, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari'yi Türkiye'ye davet ettiklerini, birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüştüklerini ve bu spor için yapılabilecekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Beyzbol ve softbolu dünyada ekonomik anlamda iyi ülkelerin oynadığını belirten Pazan, şöyle devam etti:

"Amerika'nın yüzmede, basketbolda önde gelen sporcularının küçük yaşlarda okullarda beyzbol ve softbol eğitiminden geldiğini biliyoruz, neden; içerisinde pratik zekadan tutun spor olgusunun içerisindeki bütün alanlar var. Beyzbol ve softbolun da kabuğunu kırıp uluslararası hale gelebilmesi için '5'li beyzbol'u geliştirmişler. 5'li beyzbol, 5 kişi ile oynanan hem softbol kurallarını hem beyzbol kurallarını barındıran, sadece erkek ve sadece kadın takımının olabileceği ya da 5 kişiden 2'sinin erkek 3'ünün kadın olduğu karışık takımın kurulacağı bir oyun. Oynanırken hiçbir materyale, sahaya gerek olmayan, okul bahçelerinde, spor salonlarında, sokakta, tenis topu yumuşaklığında bir topla kuralları beyzbol ve softbolu içeren 5-6 kişinin bir araya geldiği bir oyun modeli. Dünyaya bu şekilde beyzbol ve softbol kültürünün yayılması hedefleniyor. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2022 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmayı elde ettik."

"İlk defa dünya ve Avrupa şampiyonasına gittik"

Beyzbola başlamanın softbol branşıyla ilerleyerek geliştiğini ifade eden Pazan, "Milli takımlar oluşturarak ilk defa dünya ve Avrupa şampiyonasına gittik. 'Artık kendimizi softbolda kanıtladık, bizi beyzbola da dahil edin' diye Avrupa Federasyonu ve dünya başkanıyla görüşmelerimiz neticesinde bu yıl ilk kez beyzbol branşında 2 ayrı Avrupa şampiyonasına dahil edildik. Özellikle bulunduğumuz anı kurtarmak için değil de altyapı oluşsun diye, büyükler kategorisinden ziyade 'minikler kategorisinde' dahil olmayı istedik ve şimdi 2020'de beyzbolda bu şampiyonalara katılacağız." değerlendirmesini yaptı.

Pazan, "Softbolda ise bir çok müsabakaya gittik, ilk gittiğimiz müsabakalarda bizim için sayı almak şampiyon olmak kadar değerliydi. İkinci yılımızda gittiğimiz turnuvalarda sayı almaya ve takım yenmeye başladık, üçüncü yılımızda (2019) da İtalya'da yapılan Avrupa oyunlarında, ufak minikler takımımız Avrupa dördüncüsü oldu, İngiltere, Rusya gibi takımları yenmeye başladık." diye konuştu.

Milli takımlardaki beyzbol ve softbolcuların antrenmanlarını 5'li beyzbol antrenörleriyle yaptıklarını, milli takımlara şu anda 5'li beyzbol oynattıklarını dile getiren Pazan, "Olimpiyatlara girmesi sebebiyle karar aldık. Mayıs ayında 'Beyzbol Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası' için takvim çalışması yaptık, muhtemelen Ankara'da ilk şampiyonamızı düzenleyeceğiz ki 2022'ye bir takım hazırlansın." bilgisini paylaştı.

-"Beyzbolun ilk tesisi Kızılcahamam'da yapılacak"

Pazan, altyapıya önem verdiklerini, ülke olarak 5'li beyzbola gerekli özen gösterilirse bu sporlarda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabileceğine inandığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için sporcuların hazır olmadığını belirten Pazan, "Ancak 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na sporcularımız yetişiyor." dedi.

Pazan, Türkiye'nin spor tesisi noktasında doyum noktasını da geçtiğini ve güzel tesislerin yapıldığını, fakat bu tesislerin nitelik bakımından az sayıda branşlara hizmet ettiğini, beyzbol branşında yeterli tesislere henüz ulaşılamadığını dile getirdi.

Pazan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız son iki ay içerisinde Kızılcahamam'da beyzbol sporu tesisi için bir arazi ve bütçeyle gerekli desteği sağladı. Amerikan futbolu, ragbi, korumalı futbol, beyzbol ve softbolun oynanacağı bir ortamla ilgili Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk tesisin bütçesini ayırdı. Devletimiz ciddi anlamda sporu destekliyor."