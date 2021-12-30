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Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor - Son Dakika

Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor

30.12.2021 09:23

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki Soner Edis, yaşadığı travmayı atlatamadı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki Soner Edis, yaşadığı travmayı atlatamadı. Saldırının ardından zor günler geçiren çocuk, psikolojik desteğin yanı sıra sakat kalan bacağı için düzenli olarak fizik tedavisi görüyor.

Olay Mart 2018'de ilçede bulunan Ege Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tornacı dükkanında meydana geldi. O dönem 7'inci sınıf öğrencisi olan Soner Edis, iddiaya göre tornacı dükkanı önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk, ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Edis'in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi.

4 yılın ardından travmayı atlatamadı

Yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısının ardından zor günler geçiren Soner Edis, hala eskisi gibi sağlıklı yürüyemiyor. Köpek saldırısı sonucu fiziksel olarak aksaklıkları bulunan çocuk, fizik tedavisi görmeyi sürdürüyor. Yaşadığı travma ve fiziksel aksaklıklarından ötürü psikolojisi de bozulan Soner Edis, psikolojik tedavi görüyor.

"Çocuğumu ölü gibi içerden çıkarttılar"

Olay anını anlatan Soner Edis'in annesi Yıldız Edis, "Oğlum okula gidiyordu. Köpek zincire bağlı değilmiş. O esnada iş yerinde 3 kişi varmış. Soner, adamlara köpeğin açık olup olmadığını soruyor, adamlar da köpeğin bağlı olduğunu söylüyor. Çocuğum iş yerine giriyor ve köpek de peşinden gidiyor. 45 dakika boyunca, o iş yerinde paramparça etmiş Soner'i köpek. Ambulans geldiğinde çocuğumu ölü gibi içerden çıkarttılar, kıyafetleri bile paramparça olmuştu. Çocuğumu sonrasında 3-4 tane hastaneye götürdük. Bir kolu, bir ayağı kesilecekti" dedi.

"Biz yandık, başkası yanmasın"

Pitbull saldırısı sonucunda oğlunun 4 yıldır çekmediği acı kalmadığını söyleyen acılı anne, pitbull cinsi köpek yetiştirmenin önüne geçilmesini, başka ailelerin böyle acılar yaşamamasını istediğini dile getirdi. Anne Yıldız Edis, "Köpeğin sahibi, çocuğumun durumuyla ilgili bize gelmedi bile. Soner'in o günden bu yana psikolojisi bozuldu. Kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor. Bizimle ve doktorlarla kavga ediyor. Psikolojisi bozuk olduğu için küfürler ediyor. Çocuğumun ayağı sakat kaldı, evden çıkmıyor. Ben her defasında onun ilaçlarına en az 400-500 lira ödüyorum. Her ameliyata ayrıca para ödüyorum. Bizim başımıza geldi, kimsenin başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz hep bu olayları. Bu milletin hali ne olacak? Biz çocuklarımızı el alemin köpekleri ısırsın diye mi büyütüyoruz? Biz pitbull istemiyoruz, yasaklansın. Biz acı çektik başkası da acı çekmesin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Pitbull cinsi köpekler ile ilgili girişimlerini yerinde buluyoruz. Artık kimsenin canı yanmasın, biz yandık başkası yanmasın" dedi. - İZMİR

Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor
Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor

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Pitbull, Çiğli, Köpek, Edis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor - Son Dakika
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