3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi - Son Dakika

3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi

05.12.2020 09:55
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır sürdüren Ebubekir Akkaya (49), 3 yıl önce yolda gördüğü bir ayağı kesik kedinin bakımını üstlenip, iş yerinde beslemeye başladı.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır sürdüren Ebubekir Akkaya (49), 3 yıl önce yolda gördüğü bir ayağı kesik kedinin bakımını üstlenip, iş yerinde beslemeye başladı.  'Çolak'ı sahiplendikten sonra günlük gelirinin bir kısmını da dükkanın önüne gelen kediler için harcayan Akkaya, "Dışarıdaki kedileri gördükçe içim sızlıyor. Her şeyi kendi cebimden harcıyorum. Her gün 40- 50 TL arasında harcama yapıyorum. Sabah, öğlen ve akşam kediler buraya gelir" dedi.

Çüngüş ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ebubekir Akkaya, baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır Cumhuriyet Meydanı'ndaki kendisine ait iş yerinde sürdürüyor. 3 yıl önce bir sabah iş yerini açtıktan sonra fırına ekmek almaya giden Akkaya, yolda aksayarak yürüyen bir ayağı kesik kediyi gördü. Bu duruma üzülen Akkaya, kediyi alıp iş yerine götürerek bakımını yaptı. Sokağa tekrar salamadığı ve her gün düzenli olarak beslediği kediyle arasında bağ oluşan Akkaya, iş yerinin önüne de bir kulübe yaptı. 'Çolak' ismini verdiği kediden sonra sokak hayvanlarına ve özellikle kedilere olan bakışı değişen Akkaya, gelirinin bir kısmını onlara harcamaya başladı. Günde 30'a yakın kedinin iş yerine geldiğini belirten Akkaya, daha fazla hayvanı beslemek için hayvanseverlerden özellikle mama desteği bekliyor.

'SABAHLARI BENİ BEKLİYORLAR'3 kuşaktır ayakkabı tamirciliği yaptıklarını ifade eden Akkaya, 3 yıl önce kedinin ayağını kopuk olarak gördüğünde kendisini kötü hissettiğini anlatarak, "Aldım, getirdim buraya. 1- 2 kedi derken 15- 20 oldu. Her şeyi kendi cebimden harcıyorum. 40- 50 TL arasında harcama yapıyorum. Sabah, öğlen ve akşam kediler buraya gelir. Yemeklerini yedikten sonra giderler. Hayvanseverlerden mama istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Dışarıda oldukları için içim sızlıyor, dayanamıyorum, alıyorum, cebimden harcıyorum. Sağ olsun geçen dönem kaymakam bey mama verdi. Sabahları geldiğimde kediler beni bekliyorlar. Sanki, 'nerede kaldın' dercesine bakıyorlar" dedi.'HAYVAN SEVGİSİNİ BİZ DE ÖĞRENDİK VE ALIŞTIK'Esnaf komşusu Mehmet Demir de ilk başlarda Akkaya'ya kedileri beslediği için kızdıklarını ama sonra alıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Günde yaklaşık 30 kedi geliyor. Alıştık bu duruma tabi. Hepimiz şaşırıyoruz. Gelenler 'bu ne' diyor. Çarşının içerisinde dükkanda kedi olur mu? diyorlar. Hayvan sevgisini biz de öğrendik."


3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi

Cumhuriyet Meydanı, Çüngüş, Çocuk, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi - Son Dakika


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