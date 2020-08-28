3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan şüpheli, Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi - Son Dakika

3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan şüpheli, Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi

Muğla'da 3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan şüpheli, Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Muğla'da 3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan şüpheli, Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi. Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisindeki kafede 3 yıl önce Murat Ekinci'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen Cevat K, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından İnterpol kanalıyla arandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı çıkarılan Cevat K'nin Azerbaycan'da olduğunun tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlı, Azerbaycan'dan kendisini getiren ekiplerce İstanbul'da teslim alınarak Muğla'ya götürüldü. Katil zanlısı Cevat K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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