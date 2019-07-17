3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN FİRARİ ZANLISI, İZMİR'DE YAKALANDI
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Kemal T. (56) İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:54 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Salihli
ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Kemal T. (56) İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Salihli'de 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve firar eden Kemal T.'nin, Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8'inci katındaki dairede saklandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu eve baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu Kemal T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal T., Çiğli
Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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