Son Dakika Haberleri: 3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı

1 saat önce

Kocaeli'de öldürülerek ormanlık alana gömüldükten 3 yıl sonra Kocaeli Emniyetinin kurduğu özel cinayet ekibince cesedi bulunan iş adamının 4 katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı, System.String[]
Kocaeli'de öldürülerek ormanlık alana gömüldükten 3 yıl sonra Kocaeli Emniyetinin kurduğu özel cinayet ekibince cesedi bulunan iş adamının 4 katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde ortadan kaybolan iş adamı Erman Kızıltan'ın 3 yıl sonra cesedine ulaşıldı. Elektrik işiyle uğraşan Kızıltan'ın kaybolması ile ilgili gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda Kızıltan'la son olarak görüşen Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı gözaltına alındı. Şüpheliler delil yetersizliği sebebiyle kısa süre sonra serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurarak dosyayı tekrar açtı. Bir anda ortadan kaybolan Kızıltan ile en son görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişi ile ilgili yapılan teknik incelemelerde şahısların Kızıltan'ın aracını takip ettikleri belirlendi. Tespit üzerine ekipler tarafında Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı yeniden gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki itirafı üzerine ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan'ın cesedine ulaştı. Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cinayet sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner, Halil Subaşı, öldürülen Erman Kazıltan'ın annesi Aynur Sipahi, babası Recep Kızıltan, eşi Nursevil Kızıltan katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısının 3 Nisan tarihinde UYAP sisteminden yazılı olarak gönderdiği esas hakkındaki mütalaası okundu. Daha sonra söz olan sanık Adem Güneş, dava sürecinde emniyet güçlerine gerekli yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Cezaevinden gönderdiğim dilekçemde de belirttiğim gibi ben kolluk aşamasında güvenlik güçlerine yardımcı oldum, bu hususun gözetilmesini talep ediyorum" dedi.

"Benim ciğerim yandı"

Cumhuriyet savcısının verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirtmesi üzerine söz alan Erman Kızıltan'ın annesi Aynur Sipahi, oğlunu öldüren sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, "Savcı beyin vermiş olduğu mütalaaya katılıyorum. Sanıklara son olarak sormak istediğim bir şey var. Benim oğlumun suçunun ne olduğunu söylemek istiyorum. Benim ciğerim yandı. Sanıkların yargılanmasını istiyorum" dedi.

Sanıklar son sözlerinde birbirlerini suçladı

Duruşmada söz alan Erman Kızıltan'ın babası Recep Kızıltan ve eşi Nursevil Kızıltan da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaaya katıldıklarını beyan ettiler. Mahkeme heyeti tarafından daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Söz alan sanıklardan Adem Güneş, diğer sanıkları suçlayıp kendisinin olayda mağdur olduğunu belirterek beraatini talep ederken, Tarık Altay da diğer sanıkları suçlayarak beraatini talep etti. Cemil Öner ve Halil Subaşı da Kızıltan'ı kendilerinin öldürmediğini, sadece cesedin saklanmasına yardım ettiklerini iddia ederek beraatlarını istedi.

4 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet cezası

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, verilen ara sonrası kararını açıkladı. Verilen kararda 4 sanığın da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca sanıklara suçun işlendiği yer ve tarih göz önüne alınarak 2 yıl 6'şar ay hapis ve bin 500'er TL adli para cezası verilmesine karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:16 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu İran'da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]