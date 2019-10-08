Son Dakika Haberleri: 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı

3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'de son 3 yılda kuş serisi olarak bilinen 42 otomobili çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de son 3 yılda kuş serisi olarak bilinen 42 otomobili çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli'de 2017-2019 yılları arasında meydana gelen çok sayıda otomobil hırsızlığı olayları sonrasında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olayları nedeniyle mağdur olan 65 kişinin şikayetleri sonrası inceleme başlatan ekipler, kuş serisi olarak bilinen eski model otomobilleri çalan şahısları, hırsızlık olaylarında kullandıkları araçlarla tespit etti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda örgüt lideri V.K.'nin (25) benzer suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin tutuklu olduğu Kandıra cezaevinden izne çıkacağı gün şahsı cezaevi önünde kardeşi M.A.K. (23) ve yanındaki 2 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şahısların gözaltına alınması sonrasında ekipler, İstanbul, Rize ve Sakarya'da yaptıkları eş zamlı operasyonlarda ise çete üyesi 7 kişiyi daha gözaltına alarak Kocaeli'ne getirdi.


Emniyette haklarında inceleme yapılan şahıslardan suç örgütü lideri olan V.K.'nın aynı suçtan 6 aydır cezaevinde olduğu ve 10 ayrı suç kaydının olduğu, kardeşi M.A.K.'nin 9, diğer şüphelilerin ise çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin incelemelerinde çalacakları otomobillerin bulunduğu yerlerde bir gün önceden keşif yapıp daha sonra başka bir araçla gelerek otomobilleri çaldıktan sonra aynı gün hurda araçların şase numaralarını takarak ile hızlıca otomobilleri başkasına sattıkları belirlendi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Çalınan 42 otomobilin tamamı ise emniyet otoparkına çekilerek sahiplerine teslim edildi. Adliyede ifade vermelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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