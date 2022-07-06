Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB resmi sosyal medya hesabından bugün yapıldı. ABB açıklaması şöyle: "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'le görüşmesi, kulisleri hareketlendirdi. Bu görüşmenin yankıları sürerken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › 3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor - Son Dakika

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