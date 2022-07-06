3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi, kulisleri hareketlendirdi. Bu görüşmenin yankıları sürerken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.
Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı aktarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB resmi sosyal medya hesabından bugün yapıldı. ABB açıklaması şöyle: "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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