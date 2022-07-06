3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor

06.07.2022 10:15

Göreve geldiği günden bu yana toplam 19 gün izin kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren 10 gün izine çıkacağı açıklandı.

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi, kulisleri hareketlendirdi. Bu görüşmenin yankıları sürerken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

10 GÜN İZİN YAPACAK

Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı aktarıldı.

"TOPLAM 19 GÜN İZİN YAPTI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB resmi sosyal medya hesabından bugün yapıldı. ABB açıklaması şöyle: "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım: Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor
YORUMLAR
500
Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü Mansur Yavaş'tan Akşener'e Bayram Öncesi Ziyaret Mansur Yavaş'tan Akşener'e Bayram Öncesi Ziyaret
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: 3 yılda toplam 19 gün izin kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş 10 gün izne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement