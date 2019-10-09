Son Dakika Haberleri: 3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandı

3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandı

40 dakika önce

3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandıMERSİN - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana 12 ayrı dosyadan aranan şüpheli, Mersin'de yakalandı.

3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandı

MERSİN - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana 12 ayrı dosyadan aranan şüpheli, Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'Transit rejim kurallarına aykırılık, taksirle ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' gibi 12 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana aranan M.A.'nın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Suçlar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre önce İstanbul'dan Mersin'e geldiği belirlenen zanlının gizlendiği yeri tespit eden ekipler, düzelediği operasyonla M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

3 yıldır 12 dosyadan aranan zanlı Mersin'de yakalandı

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
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