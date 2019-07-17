3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı
5 saat önce
Manisa'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir'de yakalandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:49 Kaynak: AA
'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir
'de yakalandı. Bayraklı
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 3 yıl önce işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan K.T'nin (56) Doğançay Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlının, Manisa'nın Salihli
ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu
Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.
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