Son Dakika Haberleri: 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı
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3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce müteahhidi pompalı tüfekle öldürdükten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı, Salihli'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce müteahhidi pompalı tüfekle öldürdükten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı, Salihli'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'nin Kurşunlu Kaplıcaları mevkiinde müteahhit Cihan Azrak'ı (44), pompalı tüfek ile öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla 3 yıldır aranan Kemal Tandoğan (56), düzenlenen operasyonla İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Salihli İlçe Emniyet Müdürü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Salihli'de 1 Temmuz 2016 yılından evli ve 2 çocuk babası tanınmış müteahhit Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldüren ve firar eden Kemal Tandoğan'ın, Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8'inci katındaki dairede saklandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu eve baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu Kemal Tandoğan'ı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Salihli'de tutuklandı

3 yıldır aranan Kemal Tandoğan, İzmir'deki işlemlerin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen Kemal Tandoğan, çıkarıldığı mahkemece Salihli T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA
Salihli, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
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