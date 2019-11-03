Son Dakika Haberleri: 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli Z.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli Z.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Z.K., Eskişehir'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır aranan, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Z.K.'yi kent merkezinde saklandığı evde bularak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin soruşturmasının devam ettiği, İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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