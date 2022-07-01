3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu - Son Dakika
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3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu

01.07.2022 18:53

İstanbul'da işten çıkarılınca, şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen H.Ş. (40) hakkında, son çalıştığı işyerinin sahibi Mücahit Gözel tarafından da suç duyurusunda bulunuldu. Basın açıklaması yapan şikayetçi Mücahit Gözel, "Yaklaşık 3 yıldır birçok iş insanını hedef almış olan Havva Gülşen'in son mağduru benim." ifadesine yer verdi.

İstanbul'da bir sağlık sektöründe çalışan Havva Gülşen (40), iddiaya göre işten çıkarılınca çalıştığı şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Mücahit Gözel, şüpheli Havva Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ISRARCI ŞEKİLDE TEHDİT MESAJLARI ATIYOR"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Havva Gülşen'in sosyal medya hesaplarından müştekilerin fotoğraflarının altına hukuka aykırı paylaşımlar yaptığı ve müştekileri sosyal çevresinde itibarsızlaştırmayı hedef aldığı anlatıldı. Müştekilerin çalışanlarını da arayarak taciz ettiğinin anlatıldığı dilekçede, sosyal medyadaki bu paylaşımlar nedeniyle müştekilerin aile hayatının kötü yönde etkilendiği belirtildi. Şüphelinin farklı numaralardan müştekilere sürekli ve ısrarcı şekilde mesajlar atarak tehdit ettiği aktarıldı.

İşten çıkarılınca yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadın hakkında yeni suç duyurusu

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Şüpheli şahsın eylemlerinin önüne geçilebilmesi adına tutuklama tedbirinin uygulamasının talep edildiği dilekçede, "Aksi halde birçok kişi de bu kişinin mağdur ettiği kişiler arasında yer alacaktır. Umarız ki; bu soruşturma dosyasına yeni mağdurlar ve aile bütünlüğü bozulmuş yeni müvekkiller eklemeyiz. İşin aciliyeti ve olayı vehameti hızlıca Cumhuriyet Başsavcılığınıza başvuru mecburiyetimizi hasıl kılmıştır" denildi. Şüphelinin 'Tehdit, Huzur ve Sükunu Bozma, Kişisel Verilen İzinsiz Kaydedilmesi ve KVKK'nin ilgili hükümlerinin ihlali' suçlarından cezalandırılması istendi.

"3 YILDIR BİRÇOK İŞ İNSANINI HEDEF ALDI"

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan şikayetçi Mücahit Gözel, "Yaklaşık 3 yıldır birçok iş insanını hedef almış olan Havva Gülşen'in son mağduru benim. Şirketimde 3 ay çalıştıktan sonra biz onun şirketimizde barındığını fark ederek bazı önlemler aldık. Sonrasında o da bize karşı hain saldırılarını yapmaya başladı. Havva Gülşen ismini internette arattığımda daha önceki mağdurlara yaptıklarını gördüm ve bizzat hepsine şahit oldum. Şu anda aynı saldırıların hedefindeyim" dedi.

İşten çıkarılınca yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadın hakkında yeni suç duyurusu

"ŞU AN SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI"

Şüphelinin kendisine şantaj yaptığını ve fotoğrafların kaldırılması için para istediğini iddia eden Gözel şüphelinin tutuklanmasını isteyerek, "Maalesef şu an bu durumda olmamın tek sebebi işlemeyen yargı. Sayın savcılarım ve hakimlerim aynı durum sizin itibarınızı zedeleyecek şekilde yapılsaydı veya sizin çocuklarınıza aynı şekilde şantaj yapılmış olsaydı, müstehcen sitelerde paylaşılmış olsaydı aynı şekildeki bu rahat tavrınızı sergileyebilecek miydiniz? Saldırılar yapılmaya devam ediyor. Bu çocukların gelecekleri şu an ölmüş durumda, bazıları psikolojik tedavi görmeye başladı. Bir kişi 170 tane aynı suçu işleyerek hala elini kolunu sallayarak gezebiliyorsa daha ne yapması gerekiyor, cinayet mi işlemesi gerekiyor? Bir çocuğun geleceğini öldürmek zaten bana göre bir cinayet. Lütfen benim yakarışım benim gibi olan mağdurların son yakarışı olsun. Şu an saldırılar yeniden başladı. Eğer siz bir an önce bunun önüne geçmezseniz benim başıma gelenler başkalarının da başına gelecek" diye konuştu.

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Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadın hakkında yeni suç duyurusu Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadın hakkında yeni suç duyurusu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, İstanbul, Gülşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu - Son Dakika
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