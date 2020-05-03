3 yıldır elleriyle beslediği "Şanslı'yı" aç bırakmadı

3 yıl önce evinin bahçesinde bulduğu "Şanslı" isimli kargayı elleriyle besliyorlar

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da yaşayan hayvansever, Yakup Gürkan ve kızı Elif Çakır Evlerinin bahçesine düşen ve "Şanslı" ismini verdiği kargayı 3 yıldır elleriyle besliyorlar. Sokağa çıkma yasağından dolayı Beykoz Belediyesinden yardım isteyen Elif Çakır alınan izin belgesinin ardından babası ve Beykoz Belediyesi ekipleriyle birlikte "Şanslı" kargaya sokağa çıkma kısıtlama günlerinde de yemek götürüyor. Hayvansever Elif Çakır ile Şanslı'nın dostluk hikayesi sinema filmlerini aratmıyor. Her gün Beykoz Çayırında beslenen "Şanslı"

Elif Çakır'ın her komutunu dinliyor.

Beykoz'da görenlerin içini ısıtan bir hayvanseverlik örneği yaşandı. 3 yıl önce evinin bahçesinde buldukları kargayı alarak evlerinde ve iş yerlerinde bakmaya başlayan hayvan sever Yakup Gürkan ve kızı Elif Çakır "Şanslı" ismini verdikleri kargayı 3 yıldır elleriyle besliyorlar. Elif Çakır ile Şanslı karganın arasındaki dostluk hikayesi film konularını aratmıyor.

Minik bir yavru kargası iken yolları kesişen "Şanslı" isimli karganın dostlukları 3 yıl gibi bir zamana dayanıyor. 3 ay gibi bir kısa zamanda ailenin ailenin bir parçası haline gelen Şanslı karga ailenin neşe kaynağı olmuş durumda. 3,5 ay sonunda uçmaya başlayan Şanslı karga kaybolduğunda Elif Çakır ve ailesini derin bir hüzne boğmuş. Uzun zaman derin bir üzüntü içinde "Şanslı" kargayı arayan Elif ve ailesi aylar sonra "Şanslıyı" Beykoz Çayırı'nda bulmuşlar. Kaybolan zaman zarfı sürecinde Şanslı kendisine bir eş bularak ailenin nüfusunu genişletmiş. O günden bu güne kadar geçen 3 yılda Elif Çakır yaz kış demeden her gün Beykoz Çayırına gelerek "Şanslı" ve arkadaşlarını besliyor. Elif Çakır'ı gören " Şanslı" uçarak omzuna konuyor, kafasına atlıyor onunla oyunlar oynayarak elinden besleniyor.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı "Şanslı"nın yanına gelemeyen Elif Çakır Beykoz Belediyesinden yardım talebinde bulundu. Beykoz Kaymakamlığı tarafından çıkarılan özel izin ile Beykoz Belediyesi Veteriner ekipleri tarafından kısıtlama günlerinde evinden alınan Elif Çakır ve babası "Şanslı" isimli kargayı ve arkadaşlarını beslemeye geliyorlar. Bu uygulamadan "Şanslı" ve arkadaşları oldukça memnun olduğu görülüyor.

O benim yaşama sevincim

Şanslı isimli kargayı çocuğu gibi büyüttüğünü belirten Hayvan sever Elif Çakır, "Aslında ben kargaları sevmeyen bir insandım.Kargaların nasıl olduğunu bilmiyordum. Babamın sayesinde Şanslıyı tandım. Bir Ramazan günü bir karga düştü bahçemize alalım kafese koyalım dedik. Şanslıya 3 buçuk ay iş yerimizde baktık. Bu kısa sürede onun ile aramızdaki ilişki bir evlat ilişkisi oldu. Ben onun annesi gibi oldum. Ben bir ay sonrasında memleket is gitmek zorunda kaldım. Bu memlekete gidip geldiğimde onun beni gördüğünde ki halini görseniz bir anne ile çocuğun kavuşması gibiydi. Bu dostluğun tek tarifi o benim için her şey dünyam, hayatım, benim mutluluğum, o benim yaşama sevincim evladım olmadığı için onu evlat gibi bağrıma bastım" şeklinde konuştu.

Kısıtlama günlerinde de izinli ziyaretine geliyorum

Beykoz Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Hayvan Sever Çakır, "Her gün gündüz 14.00 ile 16.00 arası buraya geliyoruz. Yemeklerini alıyoruz ve beslemesini yapıyoruz. Geldiğimde hemen koluma ve kafama konarak yemeklerini yiyor oyunlarımızı oynuyoruz daha sonra tekrar doğaya gidiyor ve orada yaşıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da onu yalnız bırakmayarak Beykoz Belediyesi ekipleri ile geliyoruz. Beykoz Belediyesine bu denli yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Öte yandan Şanslı isimli karganın sadık dostlarıyla ev halleri cep telefonu kameralarına o anlarda ise duygusal anlar yaşandı.