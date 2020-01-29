Son Dakika › 3. Sayfa › 3 yıldır FETÖ'den aranan kadın saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
3 yıldır FETÖ'den aranan kadın saklandığı evde yakalandı
18 dakika önce
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Çay ilçesinde FETÖ/PDY kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. isimli şüpheli şahıs, Çay ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli B.Ö. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Şoförün hatası öldürüyordu! Yaşlı kadın, hareket halindeki otobüsten böyle atladı 45 yaş küçük aşkıyla ilk gecesini anlattı! Sunucunun ağzı açık kaldı Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı