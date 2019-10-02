Son Dakika Haberleri: 3 yıldır firari fetö şüphelisi adliyede
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3 yıldır firari fetö şüphelisi adliyede

1 saat önce

BOLU'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen ve Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi eski kadın öğretmen, adliyeye sevk edildi.

3 yıldır firari fetö şüphelisi adliyede, System.String[]

BOLU'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen ve Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi eski kadın öğretmen, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.'nın Malatya'da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu'ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
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