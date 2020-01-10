3 yıldır göç etmeyen leylekler köyün maskotu oldu - Son Dakika

Göç yolları üzerindeki Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 3 yıl önce gelerek bir caminin bacasına yuva yapan iki leylek, köylülerin özenle bakımıyla bu yıl da köyden göç etmedi.

Yazın ilçedeki Nehil Sazlığı'na gelen ve sonbaharda göç etmeyerek ilçeye 12 kilometre mesafedeki Köprücük köyü camisinin bacasına yuva yapan leylekler, köyün maskotu oldu.

Leyleklere üç yıldır gözü gibi bakan, kar yağdığında yuvasını temizleyen köylüler, bazen evlerinden getirdikleri yemekle kimi zaman da dereden avladıkları balıklarla kuşları besliyor.

Köylüler, özenle baktıkları ve köyün bir parçası haline gelen leyleklerin göç etmesini istemiyor.

"Düzenli olarak kontrol ediliyor"

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayından itibaren leyleklerin göç yolculuğunun başladığını söyledi.

Köydeki leyleklerin de göç etmesi gerektiğini aktaran Kaçan, şöyle konuştu:

"Göç uzun bir yolculuk. Bu nedenle leyleklerin kış ayında Nehil Sazlığı'nda yeterli besini bulabildikleri için göç edemediklerini düşünüyoruz. Buraya belli aralıklarla gelip leyleklerin sağlık durumunu yerinde incelemeye çalışıyoruz. Güçten düşmüşler mi? Hastalıkları var mı? diye kontrol ediyoruz. Köylülerden de bu konuda bilgi alıyoruz. Leyleklerin sağlık durumu gayet iyi. Köylüler çok iyi bakıyor."

"Leylekleri çok seviyoruz"

Köy sakini Lokman Cankurtaran da leyleklere özenle baktıklarını söyledi.

Leyleklerin kış ayını caminin bacasında geçirdiğini anlatan Cankurtaran, "Kar yağdığında caminin çatısına çıkıp yuvadaki kar yığınını temizliyoruz. Sıcak ot getirip yuvasına bırakıyoruz. Gerektiğinde caminin sobasını yakıp yuva yaptıkları bacanın ısınmasını sağlıyoruz. Aç kaldıkları zaman dereden balık tutup yuvasına bırakıyoruz. Köylüler olarak leyleklerimizi seviyoruz. Köyümüzün maskotu oldular. Leylekleri çok seviyoruz." dedi.