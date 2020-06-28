3 yıldır kanserle savaşıyordu, merdivenden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

3 yıldır kanserle savaşıyordu, merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'da yaklaşık 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi iyiye giden 21 yaşındaki genç, evde merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Sakarya'da yaklaşık 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi iyiye giden 21 yaşındaki genç, evde merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde ikamet eden Murat ve Sevgi Akçay çiftinin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Utku Akçay'a 3 yıl önce eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Utku için ailesi tarafından 'donör arıyoruz' çağrısına adeta tüm Sakarya kulak verdi. Büyük bir yaşam savaşı veren Utku'ya geçtiğimiz sene Almanya'dan gelen donörden ilik nakli yapılırken, tedavisi başarılı sonuç verdi. Yaklaşık 10 gün önce evinin merdiveninden düşen ve hastaneye kaldırılan Akçay'dan acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gencin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölümü ise sevenlerini yasa boğdu.


6 Ocak 2018 tarihinde Utku'nun uygun donörü bulabilmek için sesini duyurması ve iyileşerek hayallerine kavuşabilmesi için "Eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi", "18 yaşındaki genç hayata tutunabilmek için umutla ilik nakli bekliyor" başlıklı haber ile İhlas Haber Ajansı sesini duyurmuştu. - SAKARYA

Sakarya, Erenler, Akçay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yıldır kanserle savaşıyordu, merdivenden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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