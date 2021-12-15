Üye Girişi
3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk - Son Dakika

3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk

15.12.2021 21:36

3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk Kader Buse Acar'a öğrenim gördüğü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi Kıbrıs'ta kızlarının diplomasını alan acılı aile, iş yerlerinde kızları için bir köşe oluştururken gözyaşlarını...

3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk

Kader Buse Acar'a öğrenim gördüğü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi

Kıbrıs'ta kızlarının diplomasını alan acılı aile, iş yerlerinde kızları için bir köşe oluştururken gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'a öğrenim gördüğü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi. Kızlarının diplomasını almak için Kıbrıs'a giden acılı anne ve baba, Kemer'e dönüşte iş yerlerinde kızları için bir köşe yaparken gözyaşlarını tutamadı.

24 Ocak 2009'da Batı Akdeniz'i etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sırasında annesiyle birlikte içinde bulundukları otomobilin hortuma kapıldığı olayda kaybolan Kader Buse Acar, yaklaşık 3 yıldır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar ve babası Ahmet Acar, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan kızları için okul tarafından düzenlenen onursal lisans diplomasını almak üzere geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hüzünlü bir yolculuk yaptı. Kaybolduğu tarihte KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Kader Buse Acar'ın kaybolmasından bir süre sonra sağ bulunacağından umudun kesilmesi üzerine Buse'nin okuduğu fakülte yönetimi, öğrencilerinin vefatından dolayı onursal lisans derecesi ve diploması verilmesini önerdi. Bu öneri üniversite senatosu tarafından onaylandı. Buse'nin kaybolduğu olay tarihine göre düzenlenen diploma, ailesine verilmek üzere bugüne kadar muhafaza edildi. Buse'nin diplomasını ve Kıbrıs'taki yurt odasında bulunan özel eşyalarını teslim almak üzere Gazimağusa'ya giden Ayla-Ahmet Acar çifti, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından karşılandı. Çift, onursal lisans belgesi ve üniversitenin anı plaketini üniversite yöneticilerinin elinden teslim aldı. Kıbrıs'ta ağırlanan acılı anne baba, daha sonra kızlarının kaldığı yurda giderek özel eşyalarını teslim aldı ve Kemer'e döndü.

Kızları için iş yerinde özel köşe hazırladılar

Ayla-Ahmet Acar çifti, Kıbrıs'tan Kemer'e dönüşlerinde kayıp kızları adına verilen diploma, plaket ve bazı fotoğraflarından oluşan bir köşe hazırlarken duygusal anlar yaşadı. İHA muhabirine açıklama yapan anne Ayla Acar, Buse'nin diplomasının olaydan kısa süre sonra hazırlandığını ancak kendilerinin pandemiden dolayı gidemediklerini ifade ederek, "Kızımın ilkokul birinci sınıftan beri karnelerini, her özel günde her şeyini biriktirdim, dosyaladım hepsini sıraladım. Diplomayı almak da bize nasip oldu, onu da aldım geldim duvarıma yerleştirdim. Kızım karneni kaldır desem, 'Sen onun nereye kaldırılacağını iyi bilirsin anne' derdi. Diplomanın da görevini bana bırakıp gitti. Eşimin görüştüğüne göre kızımın adına üniversitede ağaç dikeceklermiş. Kızımı Kıbrıs'ta da yaşatacaklar. Bunlarla yaşamak için uğraşıyoruz. Kızımızın sevdikleriyle yaşamak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Baba Ahmet Acar da kızlarının anısını yaşatan ve onursal lisans diploması hazırlayan, kendilerini Kıbrıs'ta ağırlayan üniversite yönetimine teşekkür ederek, "Ne yazık ki 24 Ocak 2022 tarihinde bizim 3'üncü yılımız dolacak. Bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum. Çok ağır bir durum, çok acı bir durum. Yaşanılacak bir durum değil bu, evlat acısı bunun adı" dedi.

3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk
3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk
3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk
3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Lisans, Kıbrıs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım         
21:30
Sahte içki faciası 2 ile daha sıçradı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi Sahte içki faciası 2 ile daha sıçradı! Ölü sayısı 22'ye yükseldi         
21:23
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 21:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: 3 yıldır kayıp olan Buse'nin anne ve babasından hüzünlü yolculuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement